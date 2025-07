Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Nächtlicher Verkehrsunfall in Düsseldorf - zwei Menschen lebensgefährlich verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 3. Juli 2025, 0.48 Uhr, Burgunderstraße, Heerdt

Am frühen Donnerstagmorgen meldeten Anrufer einen Verkehrsunfall in Düsseldorf-Heerdt an die Feuerwehr Düsseldorf. An der Einsatzstelle stellten die Einsatzkräfte einen Alleinunfall eines Fahrzeuges sowie drei verletzte Insassen fest. Die Feuerwehr befreite den eingeklemmten Fahrer aus seinem Fahrzeug. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Gegen kurz vor ein Uhr meldeten Anrufer am Donnerstagmorgen einen Verkehrsunfall auf der Burgunderstraße in Höhe der Heerdter Landstraße. Umgehend entsandte die Leitstelle Einheiten der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zur gemeldeten Adresse. Als die ersten Einsatzkräfte nur wenige Minuten später vor Ort eintrafen, stellten diese einen Alleinunfall eines Pkw fest. Die drei Fahrzeuginsassen waren zum Teil lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer des Fahrzeuges war in seinem Fahrzeug eingeklemmt, sodass die Einsatzkräfte eine Rettung mit hydraulischem Rettungsgerät einleiteten. Nach 45 Minuten befreite die Feuerwehr den Fahrer aus seinem Fahrzeug. Parallel dazu versorgten ein Notarzt sowie Notfallsanitäter der Stadt Düsseldorf den Fahrer und die beiden weiteren Verletzten und transportierten sie anschließend in Düsseldorfer Krankenhäuser.

Durch den Unfall wurde eine Ampel im betroffenen Kreuzungsbereich beschädigt und durch die Stadtwerke stromlos geschaltet. Der Kreuzungsbereich war für die Dauer der Rettungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme der Polizei voll gesperrt.

Nach rund eineinhalb Stunden kehrten die letzten der knapp 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zu ihren Standorten zurück. Die Ermittlung der Unfallursache übernimmt die Polizei.

