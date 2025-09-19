POL-OE: Einbruch in Kalkwerk

Kirchhundem (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag (16./17. September) in eine Pizzeria an der "Hagener Straße" in Welschen-Ennest eingebrochen. Aus dem gastronomischen Betrieb wurde Bargeld im dreistelligen Eurobereich entwendet. Auch der Sachschaden wird auf einen dreistelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen. Rückfragen bitte ...

mehr