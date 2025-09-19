POL-OE: Einbruch in Kalkwerk
Lennestadt (ots)
Unbekannte Täter sind zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen (17./18. September) auf das Grundstück der Kalkwerke in Grevenbrück eingedrungen. Auf dem Gelände brachen sie mehrere Türschlösser auf und entwendeten Kupferkabel im Wert eines mittleren vierstelligen Eurobetrages. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
