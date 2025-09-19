PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Kalkwerk

Lennestadt (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen (17./18. September) auf das Grundstück der Kalkwerke in Grevenbrück eingedrungen. Auf dem Gelände brachen sie mehrere Türschlösser auf und entwendeten Kupferkabel im Wert eines mittleren vierstelligen Eurobetrages. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

