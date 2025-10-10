Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Stadthagen (ots)

(Gav) Zwischen Donnerstag, 09.10.2025, 14:00 Uhr, und 15:10 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der Marktpassage in der Enge Straße in Stadthagen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte einen ordnungsgemäß geparkten Mercedes-Benz C-Klasse und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei Stadthagen bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher oder einem beschädigten Fahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 05721/98220 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell