Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Drakenburg (ots)

(Gav) Die Polizei Nienburg ermittelt nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich im Zeitraum zwischen Donnerstag, den 02.10.2025, 15:00 Uhr, und Montag, den 06.10.2025, 14:20 Uhr, in Drakenburg ereignet hat.

Nach bisherigen Erkenntnissen stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Balger Straße mit seinem Fahrzeug gegen das Brückengeländer der Wehrbrücke und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder zu einem beschädigten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der Rufnummer 05021 92120 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell