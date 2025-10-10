PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Drakenburg (ots)

(Gav) Die Polizei Nienburg ermittelt nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich im Zeitraum zwischen Donnerstag, den 02.10.2025, 15:00 Uhr, und Montag, den 06.10.2025, 14:20 Uhr, in Drakenburg ereignet hat.

Nach bisherigen Erkenntnissen stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Balger Straße mit seinem Fahrzeug gegen das Brückengeländer der Wehrbrücke und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder zu einem beschädigten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der Rufnummer 05021 92120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 15:09

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Einbruchdiebstahl in ein Lotto Geschäft

    Stadthagen (ots) - (Thi) Die Polizei Stadthagen sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einem Einbruchdiebstahl, der sich am Mittwoch den 08.10.2025 gegen 6:58 Uhr an der Jahnstraße in Stadthagen ereignete. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Supermarktfiliale. Von dort gelangen diese gewaltsam in ein Lotto-Geschäft, wo sie diverse ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 14:12

    POL-NI: Zeugenaufruf nach flüchtigem E-Scooter-Fahrer

    Rinteln (ots) - (Thi) Die Polizei Rinteln sucht den Verursacher zu einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch den 08.10.2025 gegen 07:42 Uhr am Pferdemarkt im Rintelner Stadtgebiet ereignete. Eine 70-Jährige aus Rinteln überquerte fußläufig die Fußgängerampel am Pferdemarkt am Ende der Fußgängerzone. Dabei wurde sie von hinten von einem E-Scooter-Fahrer gerammt und stürzte daraufhin. Der E-Scooter-Fahrer flüchtete ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren