Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach flüchtigem E-Scooter-Fahrer

Rinteln (ots)

(Thi) Die Polizei Rinteln sucht den Verursacher zu einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch den 08.10.2025 gegen 07:42 Uhr am Pferdemarkt im Rintelner Stadtgebiet ereignete.

Eine 70-Jährige aus Rinteln überquerte fußläufig die Fußgängerampel am Pferdemarkt am Ende der Fußgängerzone. Dabei wurde sie von hinten von einem E-Scooter-Fahrer gerammt und stürzte daraufhin. Der E-Scooter-Fahrer flüchtete daraufhin. Durch den Unfall wurde die 70-Jährige leicht verletzt.

Zeugen und Hinweisgeber oder der E-Scooter-Fahrer werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter der 05751-96460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

