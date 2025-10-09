Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach flüchtigem E-Scooter-Fahrer

Rinteln (ots)

(Thi) Die Polizei Rinteln sucht den Verursacher zu einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch den 08.10.2025 gegen 07:42 Uhr am Pferdemarkt im Rintelner Stadtgebiet ereignete.

Eine 70-Jährige aus Rinteln überquerte fußläufig die Fußgängerampel am Pferdemarkt am Ende der Fußgängerzone. Dabei wurde sie von hinten von einem E-Scooter-Fahrer gerammt und stürzte daraufhin. Der E-Scooter-Fahrer flüchtete daraufhin. Durch den Unfall wurde die 70-Jährige leicht verletzt.

Zeugen und Hinweisgeber oder der E-Scooter-Fahrer werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter der 05751-96460 zu melden.

