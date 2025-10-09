PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zechpreller

Bad Eilsen (ots)

(ma)

Eine leckere Pizza bestellte sich am Dienstag ein 50jähriger Stadthäger in einer Pizzeria an der Friedrichstraße in Bad Eilsen. Nachdem die Pizza aufgegessen war, weigerte sich der alkoholisierte Gast, die Rechnung zu bezahlen.

Die benachrichtigte Polizei Bückeburg stellte bei dem 50jährigen fest, dass dieser über kein Bargeld verfügte und auch sonst zahlungsunfähig war.

Zudem bemerkten die Beamten bei der Personenüberprüfung, dass der Stadthäger noch eine weit höhere Rechnung offen hatte; nämlich bei der Staatsanwaltschaft Bückeburg, wo ein Haftbefehl wegen einer anderen Straftat anhängig war.

Da der haftbefreiende Betrag von 800 Euro nicht bezahlt werden konnte, ist der Stadthäger festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt Hannover verbracht worden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Bückeburg
Ulmenallee 9
31675 Bückeburg
Matthias Auer
Telefon: 05722/2894-154
E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

