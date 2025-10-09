Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Zechpreller
Bad Eilsen (ots)
(ma)
Eine leckere Pizza bestellte sich am Dienstag ein 50jähriger Stadthäger in einer Pizzeria an der Friedrichstraße in Bad Eilsen. Nachdem die Pizza aufgegessen war, weigerte sich der alkoholisierte Gast, die Rechnung zu bezahlen.
Die benachrichtigte Polizei Bückeburg stellte bei dem 50jährigen fest, dass dieser über kein Bargeld verfügte und auch sonst zahlungsunfähig war.
Zudem bemerkten die Beamten bei der Personenüberprüfung, dass der Stadthäger noch eine weit höhere Rechnung offen hatte; nämlich bei der Staatsanwaltschaft Bückeburg, wo ein Haftbefehl wegen einer anderen Straftat anhängig war.
Da der haftbefreiende Betrag von 800 Euro nicht bezahlt werden konnte, ist der Stadthäger festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt Hannover verbracht worden.
