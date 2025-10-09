Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Mehrere Lkw-Aufbrüche

Lauenau (ots)

(Thi) Auf dem Maxi-Autohof an der Hanomagstraße in Lauenau wurden zwischen Dienstag, 07.10.2025, 22 Uhr, und Mittwoch, 08.10.2025, 6 Uhr, mehrere Lkw aufgebrochen.

Teilweise blieb es beim Versuch, teilweise wurden die Fahrzeuge oder Auflieger aufgebrochen. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Geschädigte, Zeugen oder Hinweisgeber werden dringend gebeten, sich bei der Polizei Bad Nenndorf unter der 05723-74920 zu melden.

