Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Mehrere Lkw-Aufbrüche
Lauenau (ots)
(Thi) Auf dem Maxi-Autohof an der Hanomagstraße in Lauenau wurden zwischen Dienstag, 07.10.2025, 22 Uhr, und Mittwoch, 08.10.2025, 6 Uhr, mehrere Lkw aufgebrochen.
Teilweise blieb es beim Versuch, teilweise wurden die Fahrzeuge oder Auflieger aufgebrochen. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.
Geschädigte, Zeugen oder Hinweisgeber werden dringend gebeten, sich bei der Polizei Bad Nenndorf unter der 05723-74920 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
