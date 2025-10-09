Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Geldbörse und Autoschlüssel

Stadthagen (ots)

(Thi) Die Polizei Stadthagen sucht Zeugen zu einem Diebstahl, der sich am Mittwoch den 08.10.2025 zwischen 12:30 Uhr und 13 Uhr im Aldi-Supermarkt an der Jahnstraße in Stadthagen ereignete.

Bislang unbekannter Täter entwendete unbemerkt die Geldbörse und den Autoschlüssel aus der Jackentasche eines 77-Jährigen aus Nienstädt.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der 05721-98220 zu melden.

