Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Geldbörse und Autoschlüssel
Stadthagen (ots)
(Thi) Die Polizei Stadthagen sucht Zeugen zu einem Diebstahl, der sich am Mittwoch den 08.10.2025 zwischen 12:30 Uhr und 13 Uhr im Aldi-Supermarkt an der Jahnstraße in Stadthagen ereignete.
Bislang unbekannter Täter entwendete unbemerkt die Geldbörse und den Autoschlüssel aus der Jackentasche eines 77-Jährigen aus Nienstädt.
Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.
Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der 05721-98220 zu melden.
