Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Lichtaktionstag

Hoya (ots)

(Thi) Die Verkehrswacht Nienburg, die Firma Reifen Günter und die Polizei Hoya laden am 15.11.2025 zum Lichttest ein und sagen damit den "Einäugigen" und "Blendern" den Kampf an.

Menschen erfassen 90 Prozent aller relevanten Informationen über die Augen. Eine regelmäßige Prüfung der Sehschärfe und des Autolichts bringen den Durchblick im Straßenverkehr. Entsprechend eines Sehtests für die Augen, ist die Kontrolle der richtigen Einstellung des Lichts und Funktion der lichttechnischen Einrichtung ein Muss - nicht nur in der dunklen Jahreszeit.

Am 15.11.2025 können Autofahrer kostenfrei an einem Lichttest teilnehmen und Scheinwerferfunktionen, die Leuchtweiteregulierung, die rückwärtige Beleuchtungseinrichtung und das Bremslicht testen lassen.

Abgerundet wird die Aktion durch das Angebot der Firma Reifen Günter, defekte Leuchtmittel zu wechseln oder die Beleuchtungseinrichtung einzustellen, soweit dies ohne größeren Aufwand möglich ist. Alle Testteilnehmer haben die Möglichkeit eine vergünstigte Wagenwäsche durchzuführen, denn erst saubere Beleuchtungseinrichtungen garantieren optimale Wirkung. Die Aktion findet auf dem Firmengelände der Firma Reifen Günther in Hoya, Bücker Str. 114, in der Zeit von 08-12 Uhr statt.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

