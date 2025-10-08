Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Polizei sucht Zeugen

Nienburg (ots)

(Gav) In der Nacht zu Mittwoch, den 08.10.2025, kam es zwischen 03:00 Uhr und 03:40 Uhr in der Straße "Große Heide" in Nienburg zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Bislang unbekannte Täter entnahmen zwei Gullideckel aus ihren Verankerungen und legten diese anschließend mitten auf die Fahrbahn. Nur durch Zufall kam es zu keinem Verkehrsunfall.

Die Polizei Nienburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Großen Heide beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 05021 92120 zu melden.

