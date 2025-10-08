Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zusammenstoß beim Abbiegen - ein Leichtverletzter

Hoyerhagen (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 7. Oktober 2025, kam es gegen 10:20 Uhr auf der Landesstraße 330 in Hoyerhagen, Einmündung Vogelsang, zu einem Verkehrsunfall.

Ein 75-jähriger Mann aus Martfeld übersah beim Linksabbiegen mit seinem Opel Mokka einen bevorrechtigten Chevrolet Matiz, der von einem 77-jährigen Mann aus Bücken geführt wurde.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer des Chevrolet leicht verletzt.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

