PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zusammenstoß beim Abbiegen - ein Leichtverletzter

Hoyerhagen (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 7. Oktober 2025, kam es gegen 10:20 Uhr auf der Landesstraße 330 in Hoyerhagen, Einmündung Vogelsang, zu einem Verkehrsunfall.

Ein 75-jähriger Mann aus Martfeld übersah beim Linksabbiegen mit seinem Opel Mokka einen bevorrechtigten Chevrolet Matiz, der von einem 77-jährigen Mann aus Bücken geführt wurde.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer des Chevrolet leicht verletzt.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 10:50

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Rinteln (ots) - (Gav) Zwischen Dienstag, 7. Oktober 2025, 11:00 Uhr und 12:15 Uhr, kam es in der Brennerstraße in Rinteln zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Vorbeifahren einen geparkten Renault Kangoo und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Rinteln bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 10:48

    POL-NI: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

    Liebenau (ots) - (Gav) Am Dienstag, den 7. Oktober 2025, kam es zwischen 12:30 Uhr und 13:05 Uhr auf dem Kundenparkplatz des Edeka-Marktes an der Pennigsehler Straße in Liebenau zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten VW Polo und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren