Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Umweltverstöße; Abfälle illegal entsorgt

Bückeburg (ots)

(ma)

Vergangenen Freitag ist die Polizei Bückeburg von einem Bürger darüber informiert worden, dass im Bereich der Mittellandkanalbrücke an der Kreisstraße 3 (Meinser Straße) eine größere Menge an Müll wild entsorgt wurde.

Die Beamten fanden in dem Müllhaufen unter anderem gefährliche Abfälle wie Spraydosen, Schmiermittel, Farbreste, Kanister mit Nitroverdünnung und diverse Elektrobauteile.

Die intensive Suche der Beamten führte aber auch zu möglicherweise zielführenden Hinweisen, woher die Gegenstände stammen könnten.

Die Polizei Bückeburg hat ein Strafverfahren wegen des Tatverdachts des unerlaubten Umgangs mit gefährlichen Abfällen eingeleitet. Die Ermittler zu dem Verursacher dauern noch an.

Die Entsorgung des Mülls wird zunächst die Stadt Bückeburg übernehmen.

Am selben Tag musste die Polizei ein weiteres Umweltdelikt auf der Obertorstraße in Bückeburg gegen einen 23jährigen Bückeburger einleiten, der dafür verantwortlich war, dass in seinem Garten im Beisein anderer junger Männer ein widerrechtliches offenes Feuer entfacht wurde, wobei nicht nur Holz sondern auch Kunststoffe, u.a. Plastikstühle, verbrannt worden sind.

