POL-NI: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Lindhorst (ots)

(Gav) Am Samstag, den 6. September 2025, gegen 23:25 Uhr, kam es während der Jubiläumsfeier des Handels- und Gewerbevereins auf dem Marktplatz vor der Sparkasse in Lindhorst zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Ein 65-jähriger Mann aus Lindhorst befand sich im Toilettenwagen auf dem Veranstaltungsgelände, als drei bislang unbekannte Männer, etwa 20 Jahre alt, ihn anpöbelten. Als sich das Opfer verbal wehrte, schlugen die Täter mehrfach auf ihn ein.

Das Opfer wurde vor Ort ärztlich versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Lindhorst bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 05725 708340 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

