Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw überschlägt sich auf Landesstraße 192

Rodewald (ots)

(Gav) Am Montag, den 06.10.2025, gegen 11:30 Uhr, kam es auf der Lichtenhorster Straße (L 192) in Rodewald zu einem Verkehrsunfall.

Eine 36-jährige Fahrerin aus Hannover kam in einer Kurve mit ihrem Daihatsu Sirion ins Schleudern, überschlug sich und kam in einem Graben auf dem Dach zum Liegen.

Die Fahrerin blieb unverletzt.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden ist bislang nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell