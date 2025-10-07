Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Gartenmöbeln

Nienburg (ots)

(Gav) Zwischen Samstag, den 04.10.2025, 18:00 Uhr, und Montag, den 06.10.2025, 08:00 Uhr, kam es auf dem Gelände eines Möbelmarktes in der Straße "Am Mußriedegraben" in Nienburg zu einem Diebstahl.

Unbekannte Täter öffneten einen Bauzaun und verschafften sich so Zugang zum Außenbereich der Firma.

Dort entwendeten sie Gartenmöbel im Wert eines unteren vierstelligen Betrages.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der Telefonnummer 05021 92120 zu melden.

