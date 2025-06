POL-NE: Alkoholisierter Autofahrer landet im Vorgarten

Neuss (ots) - In der Nacht zu Montag (16. Juni) hat ein 37-jähriger Deutscher offenbar versucht, in einen gastronomischen Betrieb am Hammfelddamm in Neuss einzubrechen. Dabei löste er einen Alarm aus. Die daraufhin verständigte Polizei konnte den Verdächtigen auf dem Außengelände des möglichen Tatorts antreffen, bevor der Einbruch vollendet werden konnte. Er ...

mehr