Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Zeugenaufruf nach Einbruch in Handwerkerfahrzeug
Uchte (ots)
(Gav) In der Nacht zu Dienstag, den 07.10.2025, zwischen 01:55 Uhr und 02:05 Uhr, brachen vier bislang unbekannte Täter in der Bremer Straße in Uchte einen geparkten Pkw auf.
Die Täter schlugen die Heckscheibe eines Toyota ProAce ein und entwendeten diverses Werkzeug. Anschließend flüchteten sie mit einer silbernen Mercedes C-Klasse mit einem unbekannten polnischen Kennzeichen in unbekannte Richtung.
Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau unter der Telefonnummer 05761 90200 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell