POL-NI: Haste - Vermisste 91-Jährige nach Suche wohlbehalten aufgefunden

Haste (ots)

(Reh) Einen glücklichen Ausgang nahm eine am Dienstag, den 07.10.2025, gegen 00:45 Uhr, durch die Polizei Bad Nenndorf in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Nord durchgeführte Personensuche nach einer 91-jährigen dementen Dame, welche seit ca. 23:30 Uhr aus einem Seniorenheim in Haste abgängig war.

Im Rahmen einer Absuche des Seniorenheims und des dortigen Geländes konnte die Dame zunächst nicht aufgefunden werden, weshalb Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr anschließend den Nahbereich des Seniorenheims, angrenzende Gärten sowie die umliegenden Ortschaften nach der Vermissten absuchten. Auch eine Drohne der Feuerwehr wurde hinzualarmiert.

Die Suche führte gegen 02:40 Uhr zum Erfolg: Die vermisste 91-Jährige konnte durch Einsatzkräfte orientierungslos und leicht geschwächt, aber glücklicherweise wohlbehalten, im Bereich der Kolenfelder Straße in Haste angetroffen werden.

Die Dame wurde anschließend zurück ins Seniorenheim verbracht. Eine weitere medizinische Versorgung war nicht erforderlich.

