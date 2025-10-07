PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Haste - Vermisste 91-Jährige nach Suche wohlbehalten aufgefunden

Haste (ots)

(Reh) Einen glücklichen Ausgang nahm eine am Dienstag, den 07.10.2025, gegen 00:45 Uhr, durch die Polizei Bad Nenndorf in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Nord durchgeführte Personensuche nach einer 91-jährigen dementen Dame, welche seit ca. 23:30 Uhr aus einem Seniorenheim in Haste abgängig war.

Im Rahmen einer Absuche des Seniorenheims und des dortigen Geländes konnte die Dame zunächst nicht aufgefunden werden, weshalb Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr anschließend den Nahbereich des Seniorenheims, angrenzende Gärten sowie die umliegenden Ortschaften nach der Vermissten absuchten. Auch eine Drohne der Feuerwehr wurde hinzualarmiert.

Die Suche führte gegen 02:40 Uhr zum Erfolg: Die vermisste 91-Jährige konnte durch Einsatzkräfte orientierungslos und leicht geschwächt, aber glücklicherweise wohlbehalten, im Bereich der Kolenfelder Straße in Haste angetroffen werden.

Die Dame wurde anschließend zurück ins Seniorenheim verbracht. Eine weitere medizinische Versorgung war nicht erforderlich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Polizeikommissariat Bad Nenndorf
Kurhausstraße 4
31542 Bad Nenndorf

Telefon: 05723/74920

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.10.2025 – 07:44

    POL-STH: E-Scooter vor Supermarkt in Stadthagen entwendet

    Stadthagen (ots) - (mha) Am 04. Oktober möchte ein 32-Jähriger Stadthäger gegen 15:10 Uhr seinen Wochenendeinkauf in einem Supermarkt in der Niedernstraße in Stadthagen erledigen. Dazu stellt er seinen E-Scooter der Marke XIAOMI für wenige Minuten ungesichert vor dem Supermarkt ab. Die Abwesenheit des Eigentümers nutzt eine bislang unbekannte Person, um den E-Scooter an sich zu nehmen und den Tatort zu verlassen. ...

    mehr
  • 04.10.2025 – 13:00

    POL-NI: Wildunfälle im Herbst - So bleiben Sie sicher auf der Straße

    Nienburg/Schaumburg (ots) - (Thi/Mue) Im Herbst steigt wieder die Gefahr für Wildunfälle, denn viele Tiere sind in der Dämmerung auf Futtersuche oder während der Paarungszeit unterwegs. Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg warnt: 2024 gab es rund 1.800 Wildunfälle - mit 18 Verletzten und hohen Sachschäden im Zuständigkeitsbereich. Besonders Rehe, Rot- und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren