POL-STH: E-Scooter vor Supermarkt in Stadthagen entwendet

Stadthagen (ots)

(mha) Am 04. Oktober möchte ein 32-Jähriger Stadthäger gegen 15:10 Uhr seinen Wochenendeinkauf in einem Supermarkt in der Niedernstraße in Stadthagen erledigen. Dazu stellt er seinen E-Scooter der Marke XIAOMI für wenige Minuten ungesichert vor dem Supermarkt ab. Die Abwesenheit des Eigentümers nutzt eine bislang unbekannte Person, um den E-Scooter an sich zu nehmen und den Tatort zu verlassen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Stadthagen in Verbindung zu setzen.

