Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-STH: E-Scooter vor Supermarkt in Stadthagen entwendet
Stadthagen (ots)
(mha) Am 04. Oktober möchte ein 32-Jähriger Stadthäger gegen 15:10 Uhr seinen Wochenendeinkauf in einem Supermarkt in der Niedernstraße in Stadthagen erledigen. Dazu stellt er seinen E-Scooter der Marke XIAOMI für wenige Minuten ungesichert vor dem Supermarkt ab. Die Abwesenheit des Eigentümers nutzt eine bislang unbekannte Person, um den E-Scooter an sich zu nehmen und den Tatort zu verlassen.
Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Stadthagen in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg
Polizei Stadthagen
Einsatz- und Streifendienst
Vornhäger Straße 15
31655 Stadthagen
Telefon: 05721/ 9822-0
Fax: 05721/ 9822-150
E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell