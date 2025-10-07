Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Taschendiebstahl

Stadthagen (ots)

(Gav) Am Montag, den 06.10.2025, kam es gegen 16:50 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Breslauer Straße in Stadthagen zu einem Taschendiebstahl.

Eine bislang unbekannte Person entwendete das Portemonnaie einer 81-jährigen Frau aus Stadthagen aus deren Handtasche. Der entstandene Schaden wird auf einen unteren dreistelligen Betrag geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der Telefonnummer 05721 98220 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell