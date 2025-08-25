PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hilgert - Erneute Sachbeschädigung an mehreren Pkw-Reifen durch Schrauben

Hilgert (ots)

Bereits letztes Jahr im Zeitraum vom Sommer 2023 bis April 2024 sind bei der Polizei Höhr-Grenzhausen, gehäuft Vorfälle angezeigt worden, bei denen Pkw-Reifen durch Schrauben beschädigt wurden. Seit Mitte August 2025, gab es wieder zwei neue Fälle. Eine Auswertung ergab einen Schwerpunkt für den Bereich der Bergstraße in Hilgert. Die Anzahl der Vorfälle sowie die jeweilige örtliche Nähe der Tatorte zueinander legt nahe, dass die Schrauben möglicherweise vorsätzlich ausgebracht wurden. Die polizeilichen Ermittlungen diesbezüglich wurden aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen unter der Tel.-Nr.: 02624/9402-0 oder E-Mail: pwhoergrenzhausen@polizei.rlp.de entgegen

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Höhr-Grenzhausen

Telefon: 02624 - 9402-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 14:29

    POL-PDMT: Presseerstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall

    Höhn (ots) - Am 25.08.2025 kam es gegen 13:55 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B255, zwischen den Ortschaften Höhn und Ailertchen. Die B255 ist in dem Bereich im Moment zwecks Unfallaufnahme voll gesperrt. Es wird unaufgefordert nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Westerburg 02663 ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 02:43

    POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Rückeroth (ots) - Am Sonntag, den 24.08.2025, um 23:48 Uhr meldet sich ein 46-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Ransbach-Baumbach bei der Polizeiinspektion Montabaur und gibt an, dass er soeben in Rückeroth aus Unachtsamkeit gegen ein geparktes Fahrzeug gefahren sei. Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme wurde durch die Polizeibeamten festgestellt, dass neben der angegebenen Unachtsamkeit vielmehr die ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 13:06

    POL-PDMT: Sachbeschädigung einer Toilettenkabine in Höchstenbach

    Höchstenbach (ots) - Am 22.08.2025 kam es gegen 23:45 Uhr in der Straße Auf der Höh in Höchstenbach zu einer Sachbeschädigung im Baustellenbereich. Hierbei wurde eine am Straßenrand befindliche Toilettenkabine durch zwei unbekannte Täter vermutlich mutwillig umgestoßen, sodass Fäkalien ausliefen und das PVC-Dach zu Schaden kam. Der Schaden beläuft sich im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei Hachenburg ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren