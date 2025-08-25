PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Rückeroth (ots)

Am Sonntag, den 24.08.2025, um 23:48 Uhr meldet sich ein 46-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Ransbach-Baumbach bei der Polizeiinspektion Montabaur und gibt an, dass er soeben in Rückeroth aus Unachtsamkeit gegen ein geparktes Fahrzeug gefahren sei. Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme wurde durch die Polizeibeamten festgestellt, dass neben der angegebenen Unachtsamkeit vielmehr die Alkoholisierung des Fahrzeugführers für den Unfall verantwortlich war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Bei dem Unfall wurden zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
PHK Jochim
Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

