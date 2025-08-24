POL-PDMT: Schwerer Verkehrsunfall mit Motorradfahrer
Kamp-Bornhofen (ots)
Am Sonntag den 24.08.2025 kam es gegen 10:18 Uhr auf der B42 zwischen Kamp-Bornhofen und Kestert zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Pkw. Polizei und Rettungskräfte befinden sich am Einsatzort. Die Unfallaufnahme dauert noch an. Die Bundesstraße ist für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Hiesige Dienststelle wird unaufgefordert nachberichten.
