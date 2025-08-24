PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDMT: Nachtragsmeldung: Schwerer Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Kamp-Bornhofen (ots)

Am Sonntag den 24.08.2025 erreichte hiesige Dienststelle die ersten Meldungen von der anderen Rheinseite, dass es bei Kamp-Bornhofen zu einem schweren Unfall gekommen sein soll. Nach ersten Erkenntnissen befuhr gegen 10:18 Uhr der 66-Jährige Motorradfahrer die B42 von Kamp-Bornhofen Richtung Rüdesheim. Laut Zeugen scherte er zum Überholen aus, als es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw kam. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Auch die Beifahrerin des Pkw erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 12:25 Uhr komplett gesperrt.

Rückfragen bitte an:

PI St. Goarshausen
06771/93270

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

