Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Pkw-Fahrerin unter Drogeneinfluss
Hoya (ots)
(Gav) Am Montag, den 06.10.2025, gegen 16:35 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Hoya eine 45-jährige Autofahrerin aus Hassel in der Straße "Auf dem Kuhkamp".
Ein vor Ort durchgeführter Urinvortest verlief positiv auf THC. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.
