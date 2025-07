Dierdorf (ots) - Am 26.07.2025 kam es gegen 11:00 Uhr zu einem Raubdelikt in Dierdorf. Zwei bislang unbekannte Täterinnen verwickelten die 81-jährige Geschädigte an der Einmündung Pfaffenweg/Johanniterstraße zunächst in ein Gespräch, ehe eine der Täterinnen nach ihrer Halskette griff und ihr diese entriss. Anschließend entfernten sich die beiden Damen mit der Halskette in unbekannte Richtung. Die beiden ...

mehr