Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf der L255

Roßbach (ots)

Am Abend des 27.07.2025 kam es auf der L255 zwischen Roßbach und Waldbreitbach, gegen 18:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befuhr der Unfallverursacher die L255 in Fahrtrichtung Roßbach und verstieß in einer Linkskurve gegen das Rechtsfahrgebot. Aufgrund dessen musste die ihm entgegenkommende Geschädigte mit ihrem PKW ausweichen und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

