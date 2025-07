POL-PDNR: Zeugenaufruf gefährliches Überholmanöver B42

56269 Dierdorf (ots) - Am frühen Samstagmorgen gegen vier Uhr wurde der Brand eines Wohngebäudes in der Marktstraße in Dierdorf gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren aus dem, im Umbau befindlichen, Dachstuhl offene Flammen erkennbar. Eine Person, welche sich nach dem Ausbruch des Brandes in das Gebäude begab, wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Durch die ...

