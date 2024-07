POL-NI: Wer kennt diese Tauben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Stadthagen (rei) - Am Mittwochmittag (24.07.24) sind in der Herminenstraße in Stadthagen zwei Pappkartons mit insgesamt 8 Zuchttauben aufgefunden worden. Die Tiere sind mutmaßlich an dem Vormittag nahe des Tierheims in den Kartons ausgesetzt worden, welche zwar mit Luftlöchern, jedoch ohne Futter oder Wasser versehen waren. Das Polizeikommissariat Stadthagen (Tel. 05721/9822-0) hofft auf Hinweise zur Herkunft der Tauben.

