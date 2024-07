Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf: Schnellrestaurant in Stadthagen ausgeraubt

Nienburg (ots)

Stadthagen (rei) - Am Samstag (27.07.) gegen 02:40 Uhr wird einem Angestellten eines Schnellrestaurants in der Jahnstraße aufgelauert, als dieser die Tür des Restaurants öffnet, um den Müll herauszubringen. Der maskierte Täter fordert unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe der Bargeldbestände. Nach Aushändigung des Geldes flieht der Täter. Eine ähnliche Tat hatte sich bereits am 16.07.2024 gegen 00:20 Uhr ereignet. Die Polizei in Stadthagen bittet Zeugen, sich unter Telefon 05721/9822-0 zu melden.

