Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Neue Leitung beim Polizeikommissariat Bad Zwischenahn +++ Polizeipräsident Andreas Sagehorn überträgt die Führung an Polizeioberrätin Eva Birkholz +++

Oldenburg (ots)

Neue Polizeichefin im Ammerland: Polizeipräsident Andreas Sagehorn hat am heutigen Donnerstag (12.06.2025) im Rahmen eines offiziellen Empfangs Polizeioberrätin Eva Birkholz als neue Polizeikommissariatsleiterin in Bad Zwischenahn vorgestellt. Zu den ersten Gratulanten zählten der Leiter der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland, Polizeidirektor Thomas Weber, der Erste Kreisrat Thomas Kappelmann sowie weitere Kommunale und behördliche Verantwortungsträgerinnen und -träger.

"Eva Birkholz bringt sowohl fachlich als auch menschlich alles mit, was eine Führungskraft in der Polizei auszeichnet. Mit ihren vielfältigen beruflichen Erfahrungen ist sie bestens darauf vorbereitet, sich schnell und sicher in ihre neue Aufgabe einzuarbeiten. Das Polizeikommissariat Bad Zwischenahn ist bei ihr in besten Händen - darüber freue ich mich sehr.", sagte Polizeipräsident Andreas Sagehorn. Nachdem ihr Vorgänger, Heinz Schevel, im letzten Jahr in den Ruhestand verabschiedet wurde, war Erste Polizeihauptkommissarin Katja Franke interimsmäßig mit der Wahrnehmung der Geschäfte beauftragt.

Die neue Dienststellenleiterin Eva Birkholz kommt aus Rheinland-Pfalz und wechselte Anfang des Jahres aus familiären Gründen in die Polizeidirektion Oldenburg.

Sie begann ihre Laufbahn bei der Polizei Rheinland-Pfalz im Jahr 2008 und war hier u.a. als Sachbearbeiterin im Einsatz- und Streifendienst in Altenkirchen tätig. Nach dem Abschluss ihres Masterstudiums im Jahr 2020 folgten Verwendungen als Dienststellenleitung, als Teilprojektleitung beim Polizeipräsidium Trier sowie eine Verwendung in der Geschäftsstelle des Umsetzungsprojektes "KriBe 5.0 - Kriminalitätsbekämpfung der Zukunft" (angegliedert an das LKA Rheinland-Pfalz). Ihre vielseitigen beruflichen Stationen haben ihr nicht nur ein breites Fachwissen vermittelt, sondern auch Führungskompetenz und strategisches Denken abverlangt.

Fortan ist die Polizeioberrätin zusammen mit rund 80 Mitarbeitenden für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn sowie der Polizeistationen Rastede, Edewecht und Wiefelstede zuständig.

"Ich danke für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird, und werde mich dafür einsetzen, die erfolgreiche Polizeiarbeit in Bad Zwischenahn fortzuführen", erklärte Eva Birkholz.

"Entscheidend dafür ist ein engagiertes und fachlich starkes Team - und genau das habe ich hier vorgefunden. Deshalb freue ich mich sehr auf die bevorstehende Zusammenarbeit. Ebenso ist eine enge, vertrauensvolle Kooperation mit den örtlichen Kommunen und Institutionen für die Sicherheit in der Region unverzichtbar. In Bad Zwischenahn hat das bislang hervorragend funktioniert - und daran möchte ich anknüpfen", so die neue Leiterin des Kommissariats.

