Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Polizeieuropameisterschaft der Frauen in Lohne: der Spielplan steht, das Turnier ist in Sicht. Einladung zur Eröffnungsfeier am 16. Juni in Lembruch

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Oldenburg/Lembruch/Lohne (ots)

Die Qualifikationsphase ist abgeschlossen, die Spielerinnen stehen fest und alle Mannschaften sind bereit. Vom 17. bis 22. Juni 2025 treffen in der Stadt Lohne acht Polizeinationalmannschaften aus Deutschland, Norwegen, Frankreich, den Niederlanden, Österreich, Schweden, Großbritannien und Irland aufeinander, um im Rahmen der 4. Europäischen Polizeimeisterschaft im Frauenfußball (EPM) gegeneinander anzutreten. Austragungsorte des Turniers sind das Heinz-Dettmer-Stadion des TuS Blau-Weiß Lohne von 1894 e.V. sowie die Syntech-Arena des SV Amasyaspor Lohne e.V.

Alle Spiele sind öffentlich zugänglich und der Eintritt ist frei. Interessierte sind herzlich eingeladen, die internationale Turnieratmosphäre in Lohne zu erleben und die Begegnungen vor Ort mitzuverfolgen. Den Auftakt bildet das Spiel Deutschland gegen Großbritannien am Dienstag, 17. Juni 2025, um 10:30 Uhr. Die weiteren Vorrundenpartien folgen an den darauffolgenden Tagen, bevor am Sonntag, 22. Juni 2025, das große Finale und die abschließende Siegerehrung stattfinden. Der vollständige Spielplan befindet sich im Anhang zu dieser Pressemitteilung.

Organisiert wird die Meisterschaft von der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen in enger Zusammenarbeit mit der Polizeidirektion Oldenburg, dem Polizeisportbeauftragten Uwe Lange und der Stadt Lohne. Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft der Niedersächsischen Ministerin für Inneres, Sport und Digitalisierung, Daniela Behrens, und unterstreicht die Bedeutung von Demokratie, Gleichstellung und internationalem Miteinander über den Polizeisport hinaus. Die gesellschaftliche Relevanz des Turniers wurde bereits in einer früheren Pressemitteilung hervorgehoben: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62353/6027449

Die feierliche Eröffnungszeremonie findet am Montag, 16. Juni 2025, in der Zeit von 17:00 - 18:00 Uhr im Marissa Resort, Schoddenhof 3 in Lembruch, statt, wo die Spielerinnen während des Turniers untergebracht sind. Erwartet werden Ehrengäste aus der niedersächsischen Landespolitik, polizeiliche Führungskräfte aus Deutschland und Europa, Delegierte internationaler Polizeisportverbände sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Verwaltung, Sport und Gesellschaft. Genannt seien unter anderem der Polizeipräsident der Polizeidirektion Oldenburg, Andreas Sagehorn, Bürgermeisterin Dr. Henrike Voet sowie Polizeivizepräsident und Turnierorganisator Uwe Lange. Im Rahmen der offiziellen Zeremonie sind unter anderem der feierliche Einmarsch der Nationen, das gemeinsame Hissen der Flaggen und das Abspielen der Nationalhymnen vorgesehen. Die Redebeiträge beginnen um 17:15 Uhr mit Ansprachen von Ministerin Daniela Behrens und Bürgermeisterin Dr. Voet, gefolgt von den symbolischen Eiden der Athletinnen, Trainerinnen und Schiedsrichterinnen. Den Abschluss bilden Grußworte der Vorsitzenden der USPE und des Deutschen Polizeisportkuratoriums.

Die Eröffnungsfeier ist nicht öffentlich. Pressevertreterinnen und -vertreter sind jedoch herzlich eingeladen und werden gebeten, sich bis spätestens 9. Juni 2025 unter sport@zpd.polizei.niedersachsen.de anzumelden.

Aktuelle Informationen zur Polizeieuropameisterschaft werden über die offiziellen Kanäle der Polizei Niedersachsen bekanntgegeben: @polizei.zpd.niedersachsen, @polizei.oldenburg und @polizeiakademie_nds.

Original-Content von: Polizeidirektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell