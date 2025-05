Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Polizeipräsident Andreas Sagehorn führt Thomas Weber in neues Amt als Leiter der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland ein +++ Feierstunde im Alten Landtag +++

Oldenburg (ots)

Polizeidirektor Thomas Weber ist am heutigen Montag (19. Mai 2025) vom Präsidenten der Polizeidirektion Oldenburg, Andreas Sagehorn, offiziell in sein neues Amt als Leiter der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland eingeführt worden. Zur Feierstunde im Plenarsaal des Alten Landtags in Oldenburg waren zahlreiche Gäste der Einladung gefolgt - neben Kolleginnen und Kollegen von der Polizei nahmen unter anderem Vertreter/-innen der lokalen Politik, Justiz, Verwaltung sowie Einrichtungen und Organisationen der Stadt Oldenburg und des Landkreises Ammerland teil. Nach der Rede des Polizeipräsidenten sprachen Karin Harms, Landrätin des Landkreises Ammerland, und Oldenburgs Oberbürgermeister Jürgen Krogmann jeweils ein Grußwort, bevor sich Thomas Weber zum Abschluss noch einmal persönlich an die Gäste richtete.

Die offizielle Amtseinführung besiegelte die dauerhafte Neubesetzung des Amts des Inspektionsleiters durch Thomas Weber, der diesen Posten bereits seit März 2024 zunächst in Abwesenheitsvertretung des damaligen Inspektionsleiters Arne Schmidt ausgefüllt hatte. Arne Schmidt war seinerzeit zum Nds. Innenministerium abgeordnet worden und hatte im Anschluss das Amt des Polizeivizepräsidenten der Polizeidirektion Oldenburg übernommen. Das somit notwendige Auswahlverfahren durch das Nds. Ministerium für Inneres und Sport zur Neubesetzung der Inspektionsleitung am Friedhofsweg in Oldenburg hatte Mitte Februar 2025 mit der Dienstpostenübertragung durch Andreas Sagehorn an Thomas Weber seinen Abschluss gefunden.

"Thomas Weber bringt nicht nur aufgrund seiner hohen Fachkompetenz alles mit, was es für eine Führungsposition innerhalb der Polizei braucht. Er bleibt auch bei komplexen Lagen jederzeit souverän, besitzt stets den Blick fürs große Ganze und verfügt überdies über das richtige Fingerspitzengefühl im Umgang mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Diese Mischung zeichnet Thomas Weber aus und ich freue mich sehr, dass die Leitung der Inspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland nun auch dauerhaft in seinen Händen bleibt", sagte Polizeipräsident Andreas Sagehorn, der sich im Zuge der Amtseinführung auch bei Thomas Webers Vorgänger Arne Schmidt bedankte und diesen den Gästen im Alten Landtag zugleich als neuen Polizeivizepräsidenten der PD Oldenburg vorstellte.

Der in Oldenburg wohnhafte Thomas Weber war vor seinem Wechsel zur Polizeiinspektion seit 2018 Leiter der Zentralen Kriminalinspektion (ZKI) in Oldenburg gewesen. In dieser Funktion verantwortete er unter anderem die Führung und Koordination umfangreicher Ermittlungsverfahren im Bereich der Organisierten Kriminalität und besonderer Fälle der Schwerstkriminalität wie Erpressung, Drogenhandel und Wirtschaftskriminalität. Hierzu zählt etwa der bedeutende Schlag gegen die Online-Plattform "Monopoly Market" im Darknet, in welcher die Ermittlungen der ZKI die Grundlage für eine koordinierte Aktion von Europol und FBI gegen Drogenhändler im Internet bildeten.

Zuvor hatte der 57-jährige Weber auch in der Inspektion am Friedhofsweg als langjähriger Leiter des Zentralen Kriminaldienstes (ZKD) bereits eine Führungsfunktion bekleidet.

"Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das mir mit der Übertragung der dauerhaften Leitung entgegengebracht wurde. Es ist mir eine große Freude, diesen Weg gemeinsam mit einem hochmotivierten Team fortzusetzen - über 600 Kolleginnen und Kollegen, die mit ihrem täglichen Einsatz einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit in unserer Region leisten. Ebenso liegt mir der enge Austausch mit unseren langjährigen Partnerinnen und Partnern besonders am Herzen. Der konstruktive und vertrauensvolle Dialog, der hier über viele Jahre hinweg gewachsen ist, bildet eine unverzichtbare Grundlage für unsere Arbeit. Ich freue mich darauf, diese gute Zusammenarbeit fortzuführen und weiter zu stärken", sagte Thomas Weber.

Als Leiter der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland trägt er nunmehr Verantwortung für mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit denen er sich gemeinsam für die Sicherheit von rund 300.000 Bürgerinnen und Bürgern aus der Stadt Oldenburg und dem Landkreis Ammerland einsetzt.

