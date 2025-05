Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Verkehrsunfall auf der B9 - Zeugen gesucht

Germersheim (ots)

Am Dienstag, 13.05.2025 gegen 14:33 Uhr kam es auf der B 9 auf Höhe von Germersheim zu einem Zusammenstoß zwischen einem Omnibus und einem PKW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4500 Euro, Personen wurden durch den Unfall nicht verletzt. Der Unfallhergang konnte vor Ort nicht abschließend ermittelt werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per Email an pigermerheim@polizei.rlp.de zu melden.

