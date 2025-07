Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirmesgast randaliert und wird in Gewahrsam genommen

Horhausen/WW (ots)

Im Rahmen der Kirmesveranstaltung in Horhausen/WW am vergangenen Wochenende wurde die PI Straßenhaus gleich zweimal zu einer gemeldeten körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen alarmiert. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme störte ein Verantwortlicher die polizeilichen Maßnahmen, sodass ihm ein Platzverweis erteilt wurde. Der Aufforderung die Örtlichkeit zu verlassen, kam der 33-jährige Mann jedoch nicht nach und musste nach mehrmaliger Androhung in Gewahrsam genommen werden. Hierbei leistet er Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten. Es wurden entsprechende Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell