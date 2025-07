Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Raub einer Halskette durch zwei weibliche Täterinnen

Dierdorf (ots)

Am 26.07.2025 kam es gegen 11:00 Uhr zu einem Raubdelikt in Dierdorf. Zwei bislang unbekannte Täterinnen verwickelten die 81-jährige Geschädigte an der Einmündung Pfaffenweg/Johanniterstraße zunächst in ein Gespräch, ehe eine der Täterinnen nach ihrer Halskette griff und ihr diese entriss. Anschließend entfernten sich die beiden Damen mit der Halskette in unbekannte Richtung.

Die beiden weiblichen Täterinnen trugen dunkle Kleidung, waren ca. 20-25 Jahre alt, ca. 160cm groß und hatten schwarze Haare.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

