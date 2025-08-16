Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Schwelbrand in Bus verursacht hohen Sachschaden

Königswinter (ots)

Am Samstagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Königswinter zu einem brennenden Linienbus alarmiert. Das Fahrzeug eines privaten Busunternehmers stand auf einem Parkplatz in Königswinter Bellinghausen. Der Inhaber hatte Rauch bemerkt und den Notruf gewählt. Ein Trupp unter Atemschutz öffnete die Bustüren. Scheinbar hatte ein Schwelbrand über einen längeren Zeitraum im Bus gewirkt. Mit einer Wärmebildkamera wurde der Innenraum erkundet. Ein Löschangriff wurde aufgebaut. Eine Brandbekämpfung war nicht erforderlich. Am Fahrzeug entstand ein hoher Sachschaden. Im Einsatz waren ab 18:14 Uhr die Löschzüge Oelberg und Ittenbach. Die Polizei Bonn hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

