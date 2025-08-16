PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Königswinter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Schwelbrand in Bus verursacht hohen Sachschaden

FW Königswinter: Schwelbrand in Bus verursacht hohen Sachschaden
  • Bild-Infos
  • Download

Königswinter (ots)

Am Samstagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Königswinter zu einem brennenden Linienbus alarmiert. Das Fahrzeug eines privaten Busunternehmers stand auf einem Parkplatz in Königswinter Bellinghausen. Der Inhaber hatte Rauch bemerkt und den Notruf gewählt. Ein Trupp unter Atemschutz öffnete die Bustüren. Scheinbar hatte ein Schwelbrand über einen längeren Zeitraum im Bus gewirkt. Mit einer Wärmebildkamera wurde der Innenraum erkundet. Ein Löschangriff wurde aufgebaut. Eine Brandbekämpfung war nicht erforderlich. Am Fahrzeug entstand ein hoher Sachschaden. Im Einsatz waren ab 18:14 Uhr die Löschzüge Oelberg und Ittenbach. Die Polizei Bonn hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Königswinter
Pressestelle
Marc Neunkirchen
Telefon: 0175 596 57 98
E-Mail: marc.neunkirchen@feuerwehr-koenigswinter.de
http://www.feuerwehr-koenigswinter.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Königswinter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Königswinter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Königswinter
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Königswinter
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren