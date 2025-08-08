Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Verletzter Mountainbikefahrer im Wald - Feuerwehr unterstützt Rettungsdienst

Königswinter (ots)

Nach einem Sturz musste ein Mountainbikefahrer bei Königswinter Bockeroth mit Hilfe eines Quads aus dem Wald transportiert werden. Der Rettungsdienst wurde bei der Versorgung des Verletzten durch die Feuerwehr unterstützt.

Im sogenannten Teufelarschbachtal war der Mann mit seinem Fahrrad in unwegsamen Geländen am Freitagabend gestürzt. Der Rettungsdienst versorgte, den am Fuß verletzten im Wald. Die Löscheinheit Bockeroth wurde um 20:56 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert. Nach kurzer Suche fanden die Rettungskräfte den Mann auf einem schmalen Pfad zwischen umgestürzten Bäumen. Zum schnellen und schonenden Transport wurde kurze Zeit später das Quad vom Löschzug Ittenbach durch Einsatzleiter Tim Ziegenbein alarmiert. Der Patient wurde auf einer Schleifkorbtrage gelagert auf der Ladefläche des geländegängigen Spezialfahrzeuges bis zum bereitstehenden Rettungswagen am Sportplatz transportiert. Der Einsatz endete nach 1,5 Stunden. Die Freiwillige Feuerwehr Königswinter hält zwei ATV (All Terrain Vehicle) für solche Einsätze bereit. Im Einsatz war der Rettungsdienst Königswinter mit einem Rettungswagen, einem Notarzt, sowie die Löscheinheit Bockeroth und der Löschzug Ittenbach.

