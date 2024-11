Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Zwei Verletzte und drei beschädigte Autos bei Kreuzungsunfall (27.11.2024)

Tuttlingen (ots)

Am Mittwochmorgen ist es auf der Kreuzung Leutenbergstraße/Schillerstraße zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Autos gekommen.

Ein 23-Jähriger befuhr mit einem Citroen C3 die Leutenbergstraße in Richtung Neuhauser Straße. Beim Einfahren in die Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit einem Mercedes der C-Klasse eines 60-Jährigen, der die Schillerstraße in Richtung Schlößleweg befuhr. Durch den Zusammenstoß touchierte der Mercedes infolgedessen einen am Fahrbahnrand geparkten Peugeot 2008.

Die Insassen des Mercedes erlitten Verletzungen.

Am Citroen entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Sowohl am Mercedes, als auch am Peugeot beläuft sich der Schaden auf etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell