POL-NI: E-Scooter-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Nienburg (ots)

(Gav) Am Montag, den 06.10.2025, kam es gegen 07:50 Uhr an der Einmündung Ziegelkampstraße / Amalie-Thomas-Platz in Nienburg zu einem Verkehrsunfall.

Eine 27-jährige Frau aus Sulingen übersah beim Abbiegen mit ihrem Mercedes Citan eine 15-jährige E-Scooter-Fahrerin aus Nienburg. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Jugendliche leicht verletzt wurde. Sie wurde vorsorglich ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden ist bislang nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

