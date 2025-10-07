Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: E-Scooter-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Nienburg (ots)

(Gav) Am Montag, den 06.10.2025, kam es gegen 07:50 Uhr an der Einmündung Ziegelkampstraße / Amalie-Thomas-Platz in Nienburg zu einem Verkehrsunfall.

Eine 27-jährige Frau aus Sulingen übersah beim Abbiegen mit ihrem Mercedes Citan eine 15-jährige E-Scooter-Fahrerin aus Nienburg. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Jugendliche leicht verletzt wurde. Sie wurde vorsorglich ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden ist bislang nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell