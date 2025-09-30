Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0644 --Goldschmuck geraubt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Mahndorf, Schneidhainer Straße Zeit: 29.09.2025, 12:15 Uhr

Drei unbekannte Täter, zwei Frauen und ein Mann, raubten einer 63 Jahre alten Frau in Hemelingen Goldschmuck und flüchteten anschließend. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 12:15 Uhr war die 63-Jährige zu Fuß in der Schneidhainer Straße unterwegs, als neben ihr ein Auto hielt und zwei Frauen ausstiegen. Sie sprachen die Frau an und sagten, dass sie ihr Goldschmuck verkaufen wollten. Dazu hängten sie ihr unter anderem eine Halskette um, hielten sie gleichzeitig fest und entwendeten ihr zwei Goldarmreifen. Anschließend stiegen sie wieder in das Auto, in dem ein Mann am Steuer saß und fuhren mit ihm davon. Den vermutlich wertlosen Schmuck ließen sie dabei zurück. Anschließend zeigte die 63-Jährige die Tat an einer Polizeiwache an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Eine der beiden Frauen war etwa 40 bis 50 Jahre alt, hatte kurze schwarze Haare und einen dunklen Teint und dunkle Augen. Sie sprach gebrochenes Deutsch. Die zweite Täterin war ca. 20 bis 25 Jahre alt, hatte ebenfalls einen dunklen Teint und dunkle Augen sowie schwarze Haare. Auch sie sprach gebrochenes Deutsch. Der Mann war etwa 30 bis 35 Jahre alt mit dunklem Teint und schwarzen Haaren. Das Auto konnte die 63 Jahre alte Frau nicht näher beschreiben.

Zeugen, die in der Schneidhainer Straße oder der näheren Umgebung Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.

