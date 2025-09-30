Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0642--Polizei fahndet mit Fotos nach unbekanntem Täter--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Oslebshauser Heerstraße Zeit: 17.05.25, 22.15 Uhr

Polizei und Staatsanwaltschaft Bremen fahnden nach einer gefährlichen Körperverletzung und einem besonders schweren Raub Mitte Mai in Oslebshausen mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach dem bislang noch unbekannten Täter.

Der Verdächtige rempelte am späten Abend des 17. Mai einen Kunden in einem Kiosk an der Oslebshauser Heerstraße an, woraufhin es zu einem kurzen Wortgefecht und einer Rangelei kam. Auf der Straße wurde der 50-Jährige unvermittelt von dem Angreifer mit einem Schlagstock attackiert. Als sein Begleiter schlichtend eingriff, bedrohte der Täter den 54-Jährigen mit dem Schlagstock und entriss ihm dabei seine Bauchtasche samt Geldbörse. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt stadtauswärts.

Trotz intensiver Ermittlungen gelang es bisher nicht, ihn zu identifizieren. Nun hofft die Polizei auf die Hilfe der Öffentlichkeit. Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Mann machen? Der Gesuchte ist ca. 20 bis 30 Jahre alt und etwa 160 bis 170 cm groß. Er wurde mit dunklen Haaren, dunklem Bart, sehr schmaler Figur und als psychisch auffällig beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Trainingsjacke und eine dunkle Jeans.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell