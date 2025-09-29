Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0641 --Nach erneuter verhetzender Beleidigung: Polizei sucht weiter nach Täter--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Findorff, OT Findorff-Bürgerweide, Admiralstraße Zeit: 03.09.2025 bis 04.09.2025, 17:00 Uhr bis 08:00 Uhr

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Videos und mehreren Fotos fahnden die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen seit April nach einem derzeit noch unbekannten Mann. Er ist verdächtigt, Schriftstücke mit fremdenfeindlichen und volksverhetzenden Äußerungen in mehrere Briefkästen im Stadtteil Walle eingeworfen zu haben. Anfang September kam es in Findorff zu einem weiteren Vorfall der diesem Täter zugeordnet wird. Die Polizei Bremen verstärkt aktuell ihre Fahndungsmaßnahmen.

Unter anderem werden in den kommenden Tagen auch Fahndungsplakate in den Stadtteilen angebracht. Zuletzt hatte am 04. September eine 29 Jahre alte Frau aus der Admiralstraße die Polizei alarmiert, weil sie an ihrem geparkten Auto eine Karte mit rassistischen Beleidigungen vorfand. Sie vermutet, dass die Karte zwischen Mittwochabend (03.September) und Donnerstagmorgen (04. September) dort angebracht wurde. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass es sich bei dem Urheber um denselben Mann handelt, der im Zeitraum vom 19. April 2024 bis 11. März 2025 handgeschriebene Karten mit rassistischem und ausländerfeindlichem Inhalt in mehrere Briefkästen in Mehrparteienhäuser, überwiegend in den Ortsteilen Walle und Überseestadt, geworfen hat.

Polizei und Staatsanwaltschaft fahnden mit Fotos und einem Video aus einer Überwachungskamera nach dem Mann und fragen: "Wer kann Angaben zu dem Täter auf dem Foto machen, wer erkennt ihn wieder?" Er soll zwischen 40 und 55 Jahre alt und von kräftig, sportlicher Statur sein. Zur Tatzeit im April trug er eine auffällig blaue Mütze und blaue Ringer-/Boxer Schuhe. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

Das Video finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei.bremen.de/news/fahndungen/unbekannte-taeter-22608#021325

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell