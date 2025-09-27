POL-HB: Nr.: 0638--Polizei fasst rasch junge Straßenräuber

Polizei Bremen

Nr.: 0638--Polizei fasst rasch junge Straßenräuber--

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Wilhelm-Kaisen-Brücke Zeit: 26.09.25, 21.30 Uhr

Am Freitagabend wurde ein 16-Jähriger in Mitte ausgeraubt. Zivilpolizisten fassten schnell zwei 15 und 17 Jahre alte Verdächtige.

Der Jugendliche befand sich an der Haltstelle Wilhelm-Kaisen-Brücke, als er von dem Duo nach einer Zigarette gefragt wurde. Dabei versuchte einer der beiden, das Smartphone des 16-Jährigen zu entwenden. Als dieser sein Handy festhielt, wurde er ins Gesicht geschlagen und das Telefon entrissen. Danach kam es zu einem lauten Streit. Dabei gab man dem 16-Jährigen im Austausch mit seinen Airpods das Handy zurück.

Alarmierte Zivilkräfte, die schwerpunkmäßig im Einsatz waren, stellten das Räuberduo rasch. Die Beute konnte dabei aufgefunden und sichergestellt werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die 15 und 17 Jahre alten Tatverdächtigen aus Syrien und Albanien ihren betreuten Wohneinrichtungen zugeführt. Gegen sie wird wegen schweren Raubes ermittelt.

