POL-HB: Nr.: 0635 --83-Jährige nach Notbremsung in Linienbus schwer verletzt - Polizei sucht flüchtigen Fiat Punto--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, OT Neuenland, Solinger Straße Zeit: 25.09.2025, 09.25 Uhr

Am Donnerstagvormittag kam es in der Bremer Neustadt zu einem Unfall mit einem Linienbus, bei dem eine 83 Jahre alte Insassin schwer verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine bislang unbekannte Person befuhr gegen 9.25 Uhr mit einem blauen Fiat Punto die Industriestraße stadteinwärts in Richtung Solinger Straße. Gleichzeitig war ein Linienbus auf der Solinger Straße in Richtung Dortmunder Straße unterwegs. Als der 57-jährige Busfahrer in den Kreuzungsbereich Solinger Straße/Industriestraße einfuhr, missachtete der Punto die Vorfahrt und fuhr ungebremst in die Kreuzung ein. Nur durch eine sofort eingeleitete Notbremsung konnte der Busfahrer eine Kollision verhindern. Dabei stürzte jedoch eine 83-jährige Frau im Bus, zog sich eine Kopfplatzwunde zu und erlitt einen kurzfristigen Herzstillstand. Polizeikräfte führten erfolgreich Reanimationsmaßnahmen durch. Die Seniorin wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fiat Punto setzte seine Fahrt über die Kreuzung hinweg fort und flüchtete unerkannt in die Industriestraße.

Die Polizei Bremen bittet um Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer oder Fahrerin. Angaben nimmt die Verkehrsbereitschaft unter der Telefonnummer 0421 362-14850 entgegen.

