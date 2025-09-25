Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0634 --Räuber gestellt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle, OT Walle, Bremerhavener Straße Zeit: 24.09.2025, 12:10 Uhr

Einsatzkräfte stellten am Mittwochmittag einen 29 Jahre alten Mann in Walle. Er ist verdächtig, gemeinsam mit einem weiteren Mann einen ebenfalls 29-Jährigen ausgeraubt und dabei unter anderem gegen den Kopf getreten zu haben. Dieser zweite Täter wurde kurz darauf identifiziert.

Etwa um 12:10 Uhr war der 29 Jahre alte spätere Geschädigte in der Bremerhavener Straße unterwegs, als er von zwei Männern angesprochen wurde. Plötzlich schlug ihm einer der Männer ins Gesicht, so dass er zu Boden ging. Dort schlugen und traten die beiden ihn mehrfach, unter anderem gegen den Kopf. Anschließend entwendete ihm einer der Räuber Bargeld und beide Männer flüchteten. Alarmierte Einsatzkräfte stellten einen der mutmaßlichen Täter, einen 29-Jährigen, in der Nähe und nahmen ihn mit auf die Wache. Weitere Ermittlungen ergaben Hinweise auf einen weiteren 29-Jährigen.

Der Geschädigte erlitt Prellungen und Rötungen und klagte gegenüber den Rettungskräften über Kopfschmerzen, lehnte aber eine Behandlung ab. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell