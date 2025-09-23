Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0630 --Drogenhändlerin in Haft--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, OT Südervorstadt, Buntentorsteinweg Zeit: 22.09.2025

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Montag in der Bremer Neustadt eine 34 Jahre alte Frau und einen 44 Jahre alten Mann. Beide sind verdächtig, mit Drogen gehandelt zu haben. Gegen die 34-Jährige wurde ein Haftbefehl vollstreckt.

Aufgrund von umfangreichen Vorermittlungen wegen Handels mit Betäubungsmitteln wurde ein Haftbefehl gegen die 34-Jährige erlassen. Zivilpolizisten stellten sie in der Nähe eines Kiosks im Buntentorsteinweg. Dabei wurden Drogen, wie Crack und Heroin sowie eine größere Menge Bargeld und ein Messer sichergestellt. Zeitgleich stellten zivile Einsatzkräfte den 44-Jährigen ebenfalls in der Neustadt, als er gerade in einem Taxi unterwegs war. Beide wurden mit auf die Wache genommen. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Polizisten weitere Betäubungsmittel, wie Crack und Ecstasy sowie Bargeld und Waffen, wie einen Schlagstock und Messer. Außerdem wurde diverses hochwertiges Stehlgut, wie Drohnen und Airpods sichergestellt. Entsprechende weitere Strafanzeigen wurden gefertigt und die 34-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Bremen setzt ihre Kontrollen zur Bekämpfung des Drogenhandels fort - auch in Wohngebieten. Ziel ist es, den öffentlichen Raum sicher zu halten und den Betäubungsmittelhandel nachhaltig zu unterbinden.

