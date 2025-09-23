PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0630 --Drogenhändlerin in Haft--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Neustadt, OT Südervorstadt, Buntentorsteinweg
Zeit: 	22.09.2025

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Montag in der Bremer Neustadt eine 34 Jahre alte Frau und einen 44 Jahre alten Mann. Beide sind verdächtig, mit Drogen gehandelt zu haben. Gegen die 34-Jährige wurde ein Haftbefehl vollstreckt.

Aufgrund von umfangreichen Vorermittlungen wegen Handels mit Betäubungsmitteln wurde ein Haftbefehl gegen die 34-Jährige erlassen. Zivilpolizisten stellten sie in der Nähe eines Kiosks im Buntentorsteinweg. Dabei wurden Drogen, wie Crack und Heroin sowie eine größere Menge Bargeld und ein Messer sichergestellt. Zeitgleich stellten zivile Einsatzkräfte den 44-Jährigen ebenfalls in der Neustadt, als er gerade in einem Taxi unterwegs war. Beide wurden mit auf die Wache genommen. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Polizisten weitere Betäubungsmittel, wie Crack und Ecstasy sowie Bargeld und Waffen, wie einen Schlagstock und Messer. Außerdem wurde diverses hochwertiges Stehlgut, wie Drohnen und Airpods sichergestellt. Entsprechende weitere Strafanzeigen wurden gefertigt und die 34-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Bremen setzt ihre Kontrollen zur Bekämpfung des Drogenhandels fort - auch in Wohngebieten. Ziel ist es, den öffentlichen Raum sicher zu halten und den Betäubungsmittelhandel nachhaltig zu unterbinden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 10:45

    POL-HB: Nr.: 0628--Straßenräuber geht in Haft--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Auf der Brake Zeit: 21.09.25, 4.25 Uhr Die Bremer Polizei konnte am Sonntag einen schnellen Erfolg gegen einen Straßenräuber verzeichnen. In der Bahnhofsvorstadt nahmen Einsatzkräfte einen 26 Jahre alten Mann aus Algerien fest. Er hatte zuvor einer 25-Jährigen gewaltsam die Handtasche geraubt und dabei ihren 21-jährigen Freund verletzt. Die Bremerin wartete mit ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 09:33

    POL-HB: Nr.: 0629 --Brennende Mülltonne an Moschee--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Osterholz, OT Ellenerbrok-Schevemoor, Graubündener Straße Zeit: 17.09.2025, 21:25 Uhr An einer Moschee in Osterholz brannte am späten Mittwochabend eine Mülltonne. In den letzten Tagen gab es zwei weitere ähnlich gelagerte Vorfälle. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 21:25 Uhr wurden Einsatzkräfte in die Graubündener Straße gerufen, weil dort eine Mülltonne brennen sollte. Vor Ort ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 09:35

    POL-HB: Nr.: 0627 --Auseinandersetzungen bei Demonstrationen in der Innenstadt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Markt Zeit: 20.09.25, 17.10 Uhr, 17.30 Uhr Am Samstagnachmittag kam es in der Bremer Innenstadt im Zusammenhang mit Demonstrationen sowohl pro Israel als auch pro Palästina zu mehreren Auseinandersetzungen. Zunächst entriss ein bislang unbekannter Mann am Markt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren