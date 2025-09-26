PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0636 --Autobrand in Tenever--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Osterholz, OT Tenever, Otto-Brenner-Allee
Zeit: 	26.09.2025, 03:30 Uhr

In der Nacht zu Freitag brannten im Ortsteil Tenever ein Lamborghini und ein Dacia und wurden dadurch stark beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Streifenwagenbesatzung bemerkte gegen 03:30 Uhr den brennenden Lamborghini in der Otto-Brenner-Allee und alarmierte die Feuerwehr. Die Flammen hatten bereits auf einen daneben geparkten Dacia übergegriffen. Die Feuerwehr löschte den Brand kurze Zeit später. Beide Autos brannten vollständig aus und es entstand hoher Sachschaden. Ein drittes Auto wurde leicht beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Bremen
