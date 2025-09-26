Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0636 --Autobrand in Tenever--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Osterholz, OT Tenever, Otto-Brenner-Allee Zeit: 26.09.2025, 03:30 Uhr

In der Nacht zu Freitag brannten im Ortsteil Tenever ein Lamborghini und ein Dacia und wurden dadurch stark beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Streifenwagenbesatzung bemerkte gegen 03:30 Uhr den brennenden Lamborghini in der Otto-Brenner-Allee und alarmierte die Feuerwehr. Die Flammen hatten bereits auf einen daneben geparkten Dacia übergegriffen. Die Feuerwehr löschte den Brand kurze Zeit später. Beide Autos brannten vollständig aus und es entstand hoher Sachschaden. Ein drittes Auto wurde leicht beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

