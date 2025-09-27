PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0637--Anzeigen nach Hitlergruß--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Hemelingen, OT Sebaldsbrück, Vahrer Straße
Zeit: 	26.09.25, 18.50 Uhr

Am Freitagabend rief ein 25-jähriger Mann in Sebaldsbrück islamfeindliche Parolen und zeigte den Hitlergruß. Einsatzkräfte nahmen ihn mit zum Revier und leiteten Ermittlungen gegen ihn ein.

Gegen 18.50 Uhr meldeten Zeugen der Polizei den Mann in der Vahrer Straße. Sie gaben an, dass er zuvor eine Frau mit Kleinkind islamfeindlich beleidigt und den Hitlergruß gezeigt haben soll. Danach war er in einen Einkaufsmarkt gegangen. Die Polizisten stellten den 25-Jährigen dort und nahmen den stark betrunkenen Mann mit zur Wache. Dort führten sie eine angeordnete Blutentnahme durch. Der alkoholisierte 25-Jährige war zuvor mit seinem Fahrrad unterwegs gewesen.

Gegen ihn wurden Strafanzeigen wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Trunkenheitsfahrt gefertigt. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

