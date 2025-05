Polizei Bochum

POL-BO: Vorsicht, falsche Stadtwerke-Mitarbeiter! Trickbetrüger bringen Seniorin (87) um ihren Schmuck - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Trickbetrüger haben einer Seniorin aus Herne (87) am Dienstagnachmittag, 13. Mai, ihren Schmuck gestohlen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Der Vorfall ereignete sich an der Hiberniastraße/Holsterhauser Straße in Herne-Mitte. Gegen 14.30 Uhr klingelten ein Mann und eine Frau an der Wohnungstür einer 87-Jährigen und gaben sich als vermeintliche Stadtwerke-Mitarbeiter aus. Unter falschem Vorwand verschaffte sich das Duo Zutritt in die Wohnung der Seniorin. Während die unbekannte Frau die Hernerin im Badezimmer ablenkte, durchsuchte ihr Komplize die Räume nach Wertsachen. Anschließend flüchtete das Paar aus der Wohnung.

Nach derzeitigem Stand entwendeten die Trickbetrüger Schmuck.

Die Täterin sei etwa 35 bis 40 Jahre alt, schätzungsweise 160 cm groß und habe nach Zeugenangaben ein "südländisches Aussehen". Sie habe lange schwarze Haare und sei zur Tatzeit mit einer schwarzen Leggings und weißen Turnschuhen bekleidet gewesen. Außerdem habe sie ein Klemmbrett bei sich gehabt.

Der männliche Täter sei etwa 170 cm groß und schlank. Er habe blonde kurze Haare und zur Tatzeit ein weißes T-Shirt getragen.

Wer hat etwas beobachtet und kann helfen?

Das ermittelnde Kriminalkommissariat bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell